Cristian Chivu'nun geleceği için açıklama

Inter Başkanı Beppe Marotta, ligde kazanılan şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

Marotta, geçen sezon teknik direktörlük görevine getirilen Cristian Chivu ile ilgili, "Bu cesur ama aynı zamanda akıllıca bir tercihyi çünkü Chivu sağlam bir geçmişe sahipti. Oyuncu olarak Inter'de üçleme yaptı, 21 yaşında Ajax'ın kaptanlığını yaptı, Inter'in genç takımlarında teknik direktör olarak şampiyonluklar kazandı ve Parma'yı küme düşmekten kurtardı" dedi.

Rumen teknik direktörün geleceği ile ilgili mesaj veren Marotta, "Onun niteliklerinden hiç şüphemiz yoktu. Belki biraz tecrübe eksikliği vardı ancak ona destek olduk. Mükemmel niteliklere sahip olduğu için Inter'de uzun yıllar kalabilir ve kalmalıdır" diye konuştu.

Inter'i şampiyonluğa taşıyan 45 yaşındaki Chivu'nun, İtalyan ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.