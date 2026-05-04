Cristian Chivu'nun geleceği için açıklama

4.05.2026 11:30:00
Inter Başkanı Giuseppe Marotta, takımı şampiyonluğa taşıyan Cristian Chivu'nun uzun yıllar takımın başında kalabileceğini söyledi.

Inter Başkanı Beppe Marotta, ligde kazanılan şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

Marotta, geçen sezon teknik direktörlük görevine getirilen Cristian Chivu ile ilgili, "Bu cesur ama aynı zamanda akıllıca bir tercihyi çünkü Chivu sağlam bir geçmişe sahipti. Oyuncu olarak Inter'de üçleme yaptı, 21 yaşında Ajax'ın kaptanlığını yaptı, Inter'in genç takımlarında teknik direktör olarak şampiyonluklar kazandı ve Parma'yı küme düşmekten kurtardı" dedi.

Rumen teknik direktörün geleceği ile ilgili mesaj veren Marotta, "Onun niteliklerinden hiç şüphemiz yoktu. Belki biraz tecrübe eksikliği vardı ancak ona destek olduk. Mükemmel niteliklere sahip olduğu için Inter'de uzun yıllar kalabilir ve kalmalıdır" diye konuştu.

Inter'i şampiyonluğa taşıyan 45 yaşındaki Chivu'nun, İtalyan ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Emirhan İlkhan asist yaptı: Inter üstünlüğünü koruyamadı! Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında Emirhan İlkhan'ın formasını giydiği Torino ile 2-2 berabere kaldı.
İtalya Serie A'da şampiyon Inter: Hakan Çalhanoğlu ikinci kez mutlu sona ulaştı! Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında kendi evinde ağırladığı Parma'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.
Hakan Çalhanoğlu Inter'i İtalya Kupası'nda finale taşıdı! Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Kupası yarı final ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Como'yu 3-2 mağlup ederek finale çıkan ekip oldu.