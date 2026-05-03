Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalya Serie A'da şampiyon Inter: Hakan Çalhanoğlu ikinci kez mutlu sona ulaştı!

İtalya Serie A'da şampiyon Inter: Hakan Çalhanoğlu ikinci kez mutlu sona ulaştı!

3.05.2026 23:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İtalya Serie A'da şampiyon Inter: Hakan Çalhanoğlu ikinci kez mutlu sona ulaştı!

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında kendi evinde ağırladığı Parma'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Inter ile Parma karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 2-0'lık skorla kazandı ve şampiyon oldu.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Marcel Thuram ve 80. dakikada Henrikh Mkhitaryan kaydetti.

HAKAN FORMA GİYMEDİ

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu mücadelede yedek bekledi ve hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmedi.

Bu sonuçla puanını 82'ye yükselten Inter, en yakın takipçisi Napoli'ye bitime 3 hafta kala 12 puan fark attı ve şampiyonluğunu ilan etti.

4 hafta sonra yenilen Parma ise 42 puanda kaldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN 2. ŞAMPİYONLUĞU

1 sezon aradan sonra yeniden şampiyon olan Inter, şampiyonluk sayısını 21'e yükseltti.

Kariyerinin 7. kupasını kazanan Hakan Çalhanoğlu, 2'si de Inter ile olmak üzere bir kez daha şampiyonluk sevincini yaşadı.

CHIVU BİR İLKİ YAŞADI

Simone Inzaghi sonrası Inter'de teknik direktörlük görevine getirilen 45 yaşındaki Christian Chivu, ilk sezonunda şampiyonluk ipini göğüsledi.

İlgili Konular: #hakan çalhanoğlu #inter #Şampiyon #serie a

İlgili Haberler

Tottenham'dan altın değerinde üç puan! Üst üste ikinci galibiyet...
Tottenham'dan altın değerinde üç puan! Üst üste ikinci galibiyet... Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti.
Kayserispor ile Eyüpspor yenişemedi!
Kayserispor ile Eyüpspor yenişemedi! Kayserispor, Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'de son iki hafta... İşte kümede kalma yarışında son durum!
Süper Lig'de son iki hafta... İşte kümede kalma yarışında son durum! Süper Lig'in 32. haftasında kümede kalma yarışında kritik dört karşılaşma oynandı. İşte Süper Lig'in bitmesine iki hafta kala küme düşme hattında son durum...