Cristiano Ronaldo, adını EURO tarihine yazdırdı!

Yayınlanma: 19.06.2024 - 09:44

Güncelleme: 19.06.2024 - 09:44

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Çekya'ya karşı forma giyerek 6 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu oldu.

Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele eden tecrübeli futbolcu, turnuva tarihinin en çok maça çıkan (26) ve en fazla gol atan (14) oyuncusu konumunda da bulunuyor.