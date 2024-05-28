Cristiano Ronaldo rekor kırdı: Al Nassr sezonu galibiyetle tamamladı!

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nin 34. ve son haftasında kendi sahasında ağırladığı Al Ittihad'ı 4-2'lik skorla geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 01:03
Cristiano Ronaldo rekor kırdı: Al Nassr sezonu galibiyetle tamamladı!
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Suudi Arabistan Ligi 34. ve son hafta karşılaşmasında Al Nassr ile Al Ittihad karşı karşıya geldi. Al Nassr konuk ettiği Al Ittihad'ı 4-2 mağlup etti.

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 45+3 ve 69. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 79. dakikada Abdulrahman Ghareeb ve 90+5. dakikada Meshari Fahad Al-Nemer, Al Ittihad'ın gollerini 88. dakikada Farhah Ali Alshamrani ve 90+2. dakikada Fabinho kaydetti.

RONALDO REKOR KIRDI

Al Nassr bu galibiyetle puanını 82'ye yükseltip sezonu 2. sırada bitirirken, Al Ittihad ise 54 puanla 5. sırada yer aldı.

Al Nassr formasıyla bu sezon 35 gol atan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nde bir sezonda en fazla ağları havalandıran oyuncu rekorunu kırdı.


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