Cristiano Ronaldo atmaya, Al Nassr kazanmaya devam ediyor!

27.12.2025 20:09:00
Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr, Al Okhdood'u 3-0 yendi. Al Nassr'ın 2 golünü Cristiano Ronaldo attı. Portekizli futbolcu kariyerinde 956. gole ulaştı.

Suudi Arabistan Ligi'nin 11. haftasında Al Nassr konuk ettiği Al Okhdood'u 3-0 yendi. Sarı mavili ekibin gollerini 31 ve 45+3. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 90+4. dakikada Joao Felix attı.

Namağlup liderliğini sürdüren Al Nassr puanını 30 yaptı. Al Okhdood 5 puanda kaldı.

SON 44 GOL

Kariyerini bitirmeden 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Cristiano Ronaldo hedefine bir adım daha yaklaştı.

Portekizli süper star, Al Okhdood karşısında attığı 2 golle kariyerinde 956 gole ulaştı. Yıldız oyuncu 44 gol daha atarsa hedefine ulaşacak.

