Cristiano Ronaldo atmaya, Al Nassr kazanmaya devam ediyor!

Suudi Arabistan Ligi'nin 11. haftasında Al Nassr konuk ettiği Al Okhdood'u 3-0 yendi. Sarı mavili ekibin gollerini 31 ve 45+3. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 90+4. dakikada Joao Felix attı.
Namağlup liderliğini sürdüren Al Nassr puanını 30 yaptı. Al Okhdood 5 puanda kaldı.
SON 44 GOL
Kariyerini bitirmeden 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Cristiano Ronaldo hedefine bir adım daha yaklaştı.
Portekizli süper star, Al Okhdood karşısında attığı 2 golle kariyerinde 956 gole ulaştı. Yıldız oyuncu 44 gol daha atarsa hedefine ulaşacak.