Cristiano Ronaldo bir kez daha tarihe geçti!

Yayınlanma: 13.09.2024 - 16:35

Güncelleme: 13.09.2024 - 16:35

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, saha dışında da rekorlarına devam ediyor.

Portekizli yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sosyal medya hesaplarında toplam 1 milyar takipçiye ulaştığını duyurdu. Ronaldo, bunu başaran ilk isim oldu.

"TARİH YAZDIK"

39 yaşındaki futbolcu açıklamasında, "Tarih yazdık, 1 milyar takipçi. Bu sadace bir sayıdan fazlası. Oyuna ve onun ötesine olan ortak tutkumuzun, azmimizin ve sevgimizin bir kanıtı" ifadelerine yer verdi.

Kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo Instagram'da 638, Facebook'ta 170 ve Twitter'da (X) 113 ve YouTube'da 60 milyon takipçiye sahip.