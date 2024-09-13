Cristiano Ronaldo bir kez daha tarihe geçti!
Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, sosyal medyada toplam 1 milyar takipçiye ulaşan ilk kişi oldu.
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, saha dışında da rekorlarına devam ediyor.
Portekizli yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sosyal medya hesaplarında toplam 1 milyar takipçiye ulaştığını duyurdu. Ronaldo, bunu başaran ilk isim oldu.
"TARİH YAZDIK"
39 yaşındaki futbolcu açıklamasında, "Tarih yazdık, 1 milyar takipçi. Bu sadace bir sayıdan fazlası. Oyuna ve onun ötesine olan ortak tutkumuzun, azmimizin ve sevgimizin bir kanıtı" ifadelerine yer verdi.
Kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo Instagram'da 638, Facebook'ta 170 ve Twitter'da (X) 113 ve YouTube'da 60 milyon takipçiye sahip.
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