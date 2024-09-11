Cristiano Ronaldo'dan Erik ten Hag'a sert eleştiri: 'Bunu söyleyemez'

Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo, Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag hakkında açıklamalarda bulundu. Ronaldo, "Manchester United Teknik Direktörü, Premier Lig'i ya da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele edemeyeceklerini söyleyemez" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'dan Erik ten Hag'a sert eleştiri: 'Bunu söyleyemez'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2024 - 17:15

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'a eleştirilerde bulundu.

Manchester United'ın kökten bir değişime ihtiyacı olduğunu söyleyen Ronaldo, "Bence her şeyi yeniden inşa etmeleri gerekiyor. Koç, Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele edemeyeceklerini söylüyor" dedi.

"MÜCADELE EDEMEYECEKLERİNİ SÖYLEYEMEZ"

Ten Hag'ın zihniyetini eleştiren dünya yıldızı, "Manchester United teknik direktörü, Premier Lig'i ya da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele edemeyeceklerini söyleyemez. Zihinsel olarak şunu söylemelisiniz, 'Belki o potansiyele sahip değiliz ama bunu söyleyemem. Deneyeceğiz' Denemek zorundasınız" sözlerini sarf etti.


Etiketler: #erik ten hag #cristiano ronaldo #manchester united

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