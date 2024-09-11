Cristiano Ronaldo'dan Erik ten Hag'a sert eleştiri: 'Bunu söyleyemez'
Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo, Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag hakkında açıklamalarda bulundu. Ronaldo, "Manchester United Teknik Direktörü, Premier Lig'i ya da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele edemeyeceklerini söyleyemez" ifadelerini kullandı.
Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'a eleştirilerde bulundu.
Manchester United'ın kökten bir değişime ihtiyacı olduğunu söyleyen Ronaldo, "Bence her şeyi yeniden inşa etmeleri gerekiyor. Koç, Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele edemeyeceklerini söylüyor" dedi.
"MÜCADELE EDEMEYECEKLERİNİ SÖYLEYEMEZ"
Ten Hag'ın zihniyetini eleştiren dünya yıldızı, "Manchester United teknik direktörü, Premier Lig'i ya da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele edemeyeceklerini söyleyemez. Zihinsel olarak şunu söylemelisiniz, 'Belki o potansiyele sahip değiliz ama bunu söyleyemem. Deneyeceğiz' Denemek zorundasınız" sözlerini sarf etti.
Etiketler: #erik ten hag #cristiano ronaldo #manchester united
Spor Haberleri
- Rıza Çalımbay: Emre Mor'u çok istiyoruz
- Milli kick boksçu öldürüldü: 3 kişi adliyeye sevk edildi
- Trabzonspor'un anlaştığı Banza, Trabzon'a geldi
- Cristiano Ronaldo'dan Erik ten Hag'a sert eleştiri!
- Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı!
- Galatasaray'dan istenen ücret ortaya çıktı!
- Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
- Büyük heyecan 'Tour of İstanbul' başlıyor
- Ertuğrul Doğan'dan Osimhen itirafı!
- Emirhan İlkhan'dan kötü haber!
En Çok Okunan Haberler
-
- İtirafçıyla olan konuşmasını anlattı!
- Narin'in ağabeyi Baran Güran'dan dikkat çeken paylaşım
- Narin'in köyündeki lüks araçların sırrı çözüldü
- Park etmiş, 50 dakika boyunca kalmış!
- Varlıklara ipotek
- Tatlı dilli kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- İmamoğlu'ndan 'Murat Kurum' açıklaması
- Tehdit edildiğini iddia etti
- Eve gittikten sonra mı öldürüldü?
- Güldür Güldür Show'da ayrılık: Yeni sezonda olmayacak