Cristiano Ronaldo'dan bir kez daha tarihe geçti!

UEFA Uluslar Ligi 1 Grup'ta Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz'de 39 yaşındaki tecrübeli golcü Cristiano Ronaldo bir rekora daha imza attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2024 - 16:46
Cristiano Ronaldo'dan bir kez daha tarihe geçti!
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UEFA Uluslar A Ligi 1 Grup'ta Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz'de 39 yaşındaki yıldız golcü Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu.

UEFA Uluslar A Ligi 1 Grup ilk maçında Portekiz, başkent Lizbon'da konuk ettiği Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.

BİR İLKE İMZA ATTI

Portekiz, 7. dakikada Jose Diogo Dalot'un golüyle 1-0 öne geçerken Ronaldo, 34. dakikada farkı ikiye çıkardı. Hırvatistan, 41. dakikada Dalot'un kendi kalesine golüyle farkı bire indirse de Portekiz, maçı 2-1 kazandı.

Maçta 1 gol atan Ronaldo, kariyerinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu.


Etiketler: #cristiano ronaldo #Portekiz #rekor

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