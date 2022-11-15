Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes’in tepkisi karşısında şaşkına döndü
Manchester United'da kötü günler yaşayan Cristiano Ronaldo, hem kulüp hem de Teknik Direktör Erik ten Hag hakkında olay açıklamalar yapmıştı. Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kampında takım arkadaşı Bruno Fernandes tarafından beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’da yaşadığı sorunlarla ilgili olarak yaptığı açıklamalarla gündem olan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kampında Bruno Fernandes’in tepkisi karşısında şaşkına döndü.
İngiliz medyası, Teknik Direktör Erik ten Hag, Sportif Direktör Ralf Rangnick ve kulüp yönetimine sert eleştiriler yapan Ronaldo'nun yaptığı açıklamaların takımdaki oyuncular arasında huzursuzluk yarattığını söylerken, Bruno Fernandes’in takım arkadaşına tepkisi bu iddiayı kuvvetlendirdi.
RONALDO ŞAŞTI KALDI!
Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes, Portekiz Milli Takımı için toplandıkları kampta soyunma odasında karşılaştı.
Portekiz Futbol Federasyonu’ndan yayımlanan görüntülerde, Ronaldo’nun yanından geçen Fernandes'in takım arkadaşına ilk anda selam vermediği görüldü. Bruno Fernandes’e elini uzatan ve eli bir süre havada kalan Ronaldo’nun surat ifadesindeki şaşkınlık gözlerden kaçmadı.
Fernandes’in Ronaldo’ya sergilediği soğuk ve ilgisiz tavır, Ronaldo’nun kulüp ve hocası hakkında yaptığı açıklamalara tepki olarak yorumlandı.
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