Cristiano Ronaldo, futbolda en değer verdiği şeyi açıkladı
Yaz transfer sezonun sonunda eski takımı Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, Manchester United'a kazanmak için geldiğini söyledi.
Eski takımı Manchester United'a yaz transfer sezonunda geri dönen Cristiano Ronaldo, İngiltere'ye dönüş sebebini açıkladı.
Manchester United'da kazanmanın gerekliliğini dile getiren Ronaldo, "Pozitif düşünmeli ve inanmalıyız. Bu kulüp için oynadığınız zaman, bu sorumluluk sahibi olduğunuzu hissettiriyor. Manchester United'da oynadığınızda kazanmak gerektiğini anlamalısınız ya da büyük bir profesyonel olmalısınız. Fedakarlık yapmanız gerekiyorsa, yapmalısınız. Bana göre, bunlar olmadan bir şey kazanamazsınız" ifadelerini kullandı.
"EN ÖNEMLİ ŞEY KAZANMAKTIR"
36 yaşındaki yıldız futbolcu, Manchester United'a geliş sebebini "Futbolda en önemli şey kazanmaktır, Manchester'da böyle düşünmek zorundayız. Elbette zor olacak ama önemli değil, olumlu düşünmeliyiz, inanmalıyız, her maçta birlikte olmalıyız."
Sezona yüksek beklentilerle giren ama bunun altını tam olarak dolduramayan United'ın potansiyeline güvendiğini söyleyen Ronaldo, "Potansiyelimiz ve iyi oyuncularımız var. Büyük hedefler koymamız gerekiyor" cümleleri ile açıklamalarını tamamladı.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Piyasalarda tüm gözler yarına çevrildi
- Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi
- İzmir'deki cezaevi için çarpıcı iddia
- Erdoğan’ın gitmediği Glasgow’a İmamoğlu gidecek
- Havalimanında büyük tehlike atlatıldı
- AYM'den İş Bankası kararı
- TÜGVA belgelerinden WhatsApp grubu çıktı
- Kritik görüşmenin ardından harekete geçtiler
- Polis aracında esrarla yakalanan AKP’li
- e-Devlet hesabınızı kontrol edin