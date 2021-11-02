Cristiano Ronaldo, futbolda en değer verdiği şeyi açıkladı

02 Kasım 2021 Salı, 21:38

Eski takımı Manchester United'a yaz transfer sezonunda geri dönen Cristiano Ronaldo, İngiltere'ye dönüş sebebini açıkladı.

Manchester United'da kazanmanın gerekliliğini dile getiren Ronaldo, "Pozitif düşünmeli ve inanmalıyız. Bu kulüp için oynadığınız zaman, bu sorumluluk sahibi olduğunuzu hissettiriyor. Manchester United'da oynadığınızda kazanmak gerektiğini anlamalısınız ya da büyük bir profesyonel olmalısınız. Fedakarlık yapmanız gerekiyorsa, yapmalısınız. Bana göre, bunlar olmadan bir şey kazanamazsınız" ifadelerini kullandı.

"EN ÖNEMLİ ŞEY KAZANMAKTIR"

36 yaşındaki yıldız futbolcu, Manchester United'a geliş sebebini "Futbolda en önemli şey kazanmaktır, Manchester'da böyle düşünmek zorundayız. Elbette zor olacak ama önemli değil, olumlu düşünmeliyiz, inanmalıyız, her maçta birlikte olmalıyız."

Sezona yüksek beklentilerle giren ama bunun altını tam olarak dolduramayan United'ın potansiyeline güvendiğini söyleyen Ronaldo, "Potansiyelimiz ve iyi oyuncularımız var. Büyük hedefler koymamız gerekiyor" cümleleri ile açıklamalarını tamamladı.