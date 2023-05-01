Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ile ayrılık iddialarına yanıt verdi

Yayınlanma: 01.05.2023 - 10:38

Güncelleme: 01.05.2023 - 10:38

Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, kariyerini Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'da sürdürüyor.

Basında geçtiğimiz günlerde Portekizli yıldızın, sevgilisi Georgina Rodriguez'in çok fazla alışveriş yapmasından ötürü rahatsız olduğu belirtildi.

Ronaldo'nun bu yüzden Rodriguez ile anlaşmazlık yaşadığı ve ayrılma kararı aldığı ifade edilmişti.

PAYLAŞIM YAPTI

Ancak dünyaca ünlü Süperstar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak iddiaları yalanladı.

Cristiano Ronaldo, 580 milyon takipçili Instagram hesabından Georgina Rodriguez ile dudak dudağa çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak ayrılık iddialarını sonlandırdı.