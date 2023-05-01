Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ile ayrılık iddialarına yanıt verdi

İspanyol model Georgina Rodriguez ile 8 yıllık birlikteliklerinin bitmek üzere olduğu iddia edilen Cristiano Ronaldo ayrılık söylentilerine yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2023 - 10:38
Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ile ayrılık iddialarına yanıt verdi
Abone Ol google-news

Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, kariyerini Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'da sürdürüyor.

Basında geçtiğimiz günlerde Portekizli yıldızın, sevgilisi Georgina Rodriguez'in çok fazla alışveriş yapmasından ötürü rahatsız olduğu belirtildi.

Ronaldo'nun bu yüzden Rodriguez ile anlaşmazlık yaşadığı ve ayrılma kararı aldığı ifade edilmişti.

PAYLAŞIM YAPTI

Ancak dünyaca ünlü Süperstar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak iddiaları yalanladı.

Cristiano Ronaldo, 580 milyon takipçili Instagram hesabından Georgina Rodriguez ile dudak dudağa çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak ayrılık iddialarını sonlandırdı.


cristiano ronaldo Georgina Rodriguez futbol magazin

İlgili Haberler

Al Nassr Başkanı Al-Muammar'dan Cristiano Ronaldo itirafı: 'Dolandırıldım'

Al Nassr Başkanı Al-Muammar'dan Cristiano Ronaldo itirafı: 'Dolandırıldım'
Lionel Messi mi Cristiano Ronaldo mu? tartışmasına yapay zeka da katıldı

Lionel Messi mi Cristiano Ronaldo mu? tartışmasına yapay zeka da katıldı
Cristiano Ronaldo, Madrid'deki evini kiraya veriyor!

Cristiano Ronaldo, Madrid'deki evini kiraya veriyor!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler