Lionel Messi mi Cristiano Ronaldo mu? tartışmasına yapay zeka da katıldı

Yayınlanma: 26.04.2023 - 12:47

Güncelleme: 26.04.2023 - 13:05

Futbol dünyasında "Tüm zamanların en iyi ismi Lionel Messi mi yoksa Cristiano Ronaldo mu?" tartışmasına yapay zeka ChatGPT de katıldı.

OpenAI tarafından geliştiren ChatGPT, uzun yıllardır devam eden tartışmalara yanıt verdi.

Goal.com'un derlediği habere göre ChatGPT, hangi oyuncunun daha iyi olduğunu söylemenin öznel bir tercih olduğunu belirterek kesin bir yanıttan kaçındı.

"RONALDO ATLETİK YAPISIYLA ÖN PLANA ÇIKIYOR"

Her iki oyuncunun da kariyerlerinde inanılmaz başarılar elde ettiğini ifade eden yapay zeka robotu şunları kaydetti:

"Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo olağanüstü futbolcular ve kimin daha iyi olduğunu söylemek öznel bir tercih olduğu için kesin bir yanıt vermek zor. Her iki oyuncu da kariyerleri boyunca inanılmaz başarılar elde edip çok sayıda rekor kırdılar. Messi inanılmaz top sürme becerileri, top kontrolü ve gol atma yeteneğiyle öne çıkıyor. Rekor sayıda yedi kez Ballon d'Or ödülünü kazandı ve kariyerinde 800'den fazla gol kaydetti. Cristiano Ronaldo güçlü şutları, hızı ve atletik yapısıyla ön plana çıkıyor. Beş Ballon d'Or kazandı ve kariyerinde 800'den fazla gol kaydetti."

"KİŞİSEL TERCİHLERE BAĞLIDIR"

ChatGPT, Messi ve Ronaldo'nun futbola önemli katkıda bulunduğu belirterek, "Sonuç olarak Messi'nin mi yoksa Ronaldo'nun mu daha iyi olduğu kişisel görüş ve tercihlere bağlıdır. Her iki oyuncu da inanılmaz başarılar elde edip futbola önemli katkıda bulundu" cümlelerini vurguladı.