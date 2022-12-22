Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! 'Transfer önümüzdeki saatlerde resmiyet kazanacak'
2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a elenerek büyük hayal kırıklığı yaratan Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi merak ediliyordu. İspanyol basınından Marca, Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a gideceğini iddia etti.
2022 FIFA Dünya Kupası'ndan elenen Portekizli Cristiano Ronaldo'nun Premier Lig ekibi Manchester United'ın ardından hangi takıma gideceği merak konusu oldu.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın, Cristiano Ronaldo'nun transferini tamamlamak üzere olduğu belirtildi.
Cristiano Ronaldo
MARCA DUYURDU: TRANSFER RESMİYET KAZANIYOR
İspanya'dan Marca, Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transferinin önümüzdeki saatlerde resmiyet kazanacağını duyurdu.
Haberde Ronaldo'nun kendisini Al Nassr'a bağlayacak sözleşmeyi imzalamak için Riyad'a gideceği ifade edildi.
Marca'da yer alan haberin devamında transferin önümüzdeki birkaç saat içinde resmiyet kazanacağı belirtildi. Ronaldo'nun iki buçuk yıllık sözleşme sonrası Suudi Arabistan'ın 2030 Dünya Kupası için elçi olarak görev yapacağı okuyuculara aktarıldı.
SÖZLEŞME AYRINTILARI BELLİ OLDU!
Marca, Ronaldo'nun Al Nassr'a transferinin ayrıntılarını da paylaştı. Ronaldo'nun yıllık 200 milyon Euro kazanacağı iddia edildi.
Ayrıca Ronaldo'nun 2030 Dünya Kupası için elçilik yapacağı için bu rakamın artacağı bilgisine de yer verildi.
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