Trabzonspor, Fenerbahçe önünde sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 31 lig maçında mağlup olmayan Fenerbahçe, hafta sonunda konuk edeceği Fenerbahçe karşısında galip gelerek yenilmezlik serisini 656 güne taşımaya çalışacak.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor, iç sahada yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 31 lig maçında 19 galibiyet, 12 beraberlik alarak mağlup olmayan bordo-mavililer, yenilmezlik serisini 656 güne taşımaya çalışacak.
Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-2021 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı. Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, en fazla puan toplayan takımların başında geldi.
Karadeniz ekibi, bu sezon ligde taraftarı önünde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü.
Trabzonspor, söz konusu iç saha maçlarının birinde Altay'la zemin bakımı çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşırken, bu müsabakadan da 2-1 galip ayrıldı.
BU SEZON LİGDE OYNADIĞI MAÇLAR
Trabzonspor, sahasında bu sezon Atakaş Hatayspor'u 1-0, Gaziantep FK'yi de 3-2, Demir Grup Sivasspor'u ise 1-0'lık sonuçla yenmeyi başardı.
Karadeniz ekibi, Galatasaray ve Kasımpaşa ile 0-0, Arabam.com Konyaspor karşısında da 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı.
AVRUPA'DA MAĞLUBİYETİ YOK
Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarında sahasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, Kızılyıldız'ı 2-1, Monaco'yu 4-0, Ferencvaros'u da 1-0 yendi.
1994-1996 ARASINDAKİ SERİYİ GEÇMİŞTİ
Trabzonspor, Gaziantep FK karşısındaki sonuçla, Mart 1994 ve Nisan 1996 arasında 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini yakalamıştı.
Bordo-mavililer, Kasımpaşa karşısında mağlup olmayarak yenilmezlik serisini 29 maça çıkarıp söz konusu dönemdeki başarısını geride bırakmıştı.
Video Haberler
- Yenidünya ağaçları çiçek açtı
- Şenay Gürler'den Cumhuriyet TV'ye özel açıklamalar
- Göbeklitepe'yi buza işlediler
- Beraber geldikleri dünyada, beraber dünya evine girdiler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Pakize Suda yaşamını yitirdi
- Doğu Perinçek'ten 'İmamoğlu' çıkışı
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB açıklaması
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya çok sert tepki
- Yeni asgari ücret çıkışı: O rakam sorulunca...
- İmamoğlu 'o videoya' ilk kez yanıt verdi
- Nusret'e ABD'den yasak
- Erdoğan'ın 'Oğluna sahip çık' sözlerine sert yanıt!
- 'Erdoğan’ın kâbusuyum'
- Rütbesi sökülmüş tabuttaki asker