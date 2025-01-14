Cristiano Ronaldo'dan Al Nassr kararı: 200 milyon Euro kazanacak!

Yayınlanma: 14.01.2025 - 16:48

Güncelleme: 14.01.2025 - 16:48

2022 yılında Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Portekizli yıldızın geleceği netleşmeye başladı.

A Bola'da yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibiyle 1 yıllık daha sözleşme imzalamaya çok yakın.

YILLIK 200 MİLYON EURO KAZANACAK

Portekizli yıldız yeni sözleşmesinde de yıllık 200 milyon Euro kazanmaya devam edecek. Bu miktarın imza parası ve imaj haklarıyla birlikte artabileceği belirtildi.

2026'da oynanacak Dünya Kupası'na kadar düzenli olarak forma giyecek Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'yla kariyerinin 6. Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr kariyerinde 84 maçta forma giydi. Portekizli yıldız bu karşılaşmalarda 75 gol ve 18 asistlik performans gösterdi.