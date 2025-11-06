Cristiano Ronaldo, satın aldığı en pahalı şeyi açıkladı!

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın sorularını yanıtladı. İkilinin YouTube hesaplarından yayınlanan programda Portekizli yıldız, tarihteki ilk milyarder futbolcu olmasıyla ilgili de konuştu.

Ronaldo bu durumla ilgili olarak, "Ben zaten yıllar önce milyarder olmuştum. Ama ciddi konuşmak gerekirse 39 yaşında bu seviyeye ulaştım. Elbette finansal işlerinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Bu konuda bana yardımcı olan insanlar var. Her gün yatırımlarımı, fırsatları ve kontrol edebileceğim şeyleri konuşuyoruz. Bu benim hayatım ve param. Milyarder olacağımı biliyordum. Bu sadece zaman meselesiydi. Bu, tıpkı Altın Top kazanmak gibi bir his. Herkesin hayalleri vardır; kimisi bir ev ister, kimisi bir araba. Benim hedefim bu sayıya ulaşmaktı. Ben paraya takıntılı bir insan değilim. Tabii ki para birçok konuda yardımcı olur ama belli bir seviyeden sonra paranın önemi kalmaz. İnsan her zaman daha fazlasını ister ama ben öğrendim ki hayatta paradan daha önemli şeyler var" dedi.

Ronaldo açıklamasının devamında, "Bu beni şaşırtmadı çünkü futbolun tarihine baktığınızda sayılar yalan söylemez. Ben her zaman bunu söylerim. Futboldaki tüm rekorlara bakarsanız, Cristiano hep listenin en tepesindedir. Bu da sadece başka bir rekor. Sahada ne kadar potansiyelim olduğunu biliyordum ve futbol dışında da aynı potansiyele sahibim" ifadelerini kullandı.

"Satın aldığın en pahalı şey ne?" sorusuna ise tecrübeli futbolcu, "Uçak. 30 yaşımdan beri bir uçağım var. Yani on yıldır özel bir uçağım var ama bir yıl önce daha iyisine geçtim. Bir Global Express uçağım var. Para size maddi şeylere sahip olma fırsatı verir, bu iyi bir şey. Ama hayatımda artık bunları bilmek istemediğim bir noktadayım. Hayatımın bir sonraki bölümünü pahalı harcamalar olmadan yaşamak istiyorum" cevabını verdi.