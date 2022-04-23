Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu: Paralı başkan iyi başkandır algısından kurtulmak lazım

23 Nisan 2022 Cumartesi, 14:46

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim süreci başladı. Camiada başkanlığa aday olduğunu açıklayan isimler, Metin Öztürk ile beraber Eşref Hamamcıoğlu oldu.

30 Nisan'da yapılacak seçim öncesi başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu.

İşte Hamamcıoğlu'nun sözleri:

'TERİM İLE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPARIZ'

"Biz Galatasaray'ın ortak aklından yararlanmak için yola çıkıyoruz. Bu ortak aklın parçalarından birisinin Terim olduğu konusunda karar verirsek elbette kendisiyle görüş alışverişinde bulunuruz. Başka üyelerimizle görüş alışverişinde bulunduğumuz gibi."

'GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ HOCA YOK'

"Şu anda görüştüğümüz ne yerli ne yabancı teknik direktör yok. Değerli taraftarlarımız çıkan haberlere itibar etmesinler."

'TÜRKİYE'DE SPOR ÖZERK DEĞİL'

"Futbolun geriye gitmesinin temel sebeplerinden birisi de TFF'nin özerk olmaması. Sadece futbol değil, sporu yönetmek üzere önceliklerinin olmamasından kaynaklanıyor. 16 Haziran'da TFF seçimleri var, umarım bu sefer Federasyon, bütün kulüplere hakkaniyetle davranacak işi bilen ve liyakata sahip kişiler tarafından oluşturulur."

'ALTYAPIYA DÖNMEK LAZIM'

"4 büyükler içinde en az zararda olan Galatasaray, 250 milyon dolar civarında borcu var Galatasaray'ın. Şimdi bu paralar yılların birikimi. Gedikleri kapatmak lazım, alt yapıya dönmek lazım, başarıyı satın almak yerine başarıdan para yaratmak lazım. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şu kadar X yönetici versin, verdiler ne oldu? Gördük. Mali durumun çıkmaza girmesinin temel nedeni bu kasa kolaylıklarıdır."

'FARKIMIZ: SPONSORLUKLARIMIZ'

"Bizim önceki yönetimlerden ve şu an yarışa girdiğimiz kişilerden farkımız: Sponsorluklarımız. Başta ben olmak üzere bütün ekip arkadaşlarım, uzun yıllardır iş dünyasında olan insanlarız. İlişkilerimiz çok sağlamdır. Şimdi adını açıklamayı uygun görmediğimiz 3 sağlam sponsorumuz var. Bunlarla en azından amatör şubeler için finansman aramayacağız."

'AYAĞIMIZI YORGANA GÖRE UZATACAĞIZ'

"Transferde uygulayacağımız politika çok net: ayağımızı yorgana göre uzatacağız. Scout ekibini ve alt yapımızı çok daha iyi çalıştıracağız. Transferlere ben karar vermem, bizim profesyonel ekibimiz yapacaktır. Galatasaray yarışmacı ruhunu kaybetmeyecektir ancak verimlilik esas."

'DOĞRU BİR TAKIM KURULMADI'

"Doğru bir takım kuramadık, takım ruhu son 3-4 maçtır ancak var. Harcanmış olan hesapsız paralar, Galatasaray'ı çok ciddi bir ödeme zorluğuna getirmiştir. Bunlar her kulübün başına gelebilecek şeyler ben burada kimseyi hedef gösterip suçlamıyorum. Enseyi karartmayalım, Galatasaray düştüğü yerden çıkmasını bilir."

'PARALI BAŞKANIN İYİ BAŞKAN OLMADIĞINI SON DÖNEMDE GÖRDÜK'

"Paralı başkan iyi başkandır’ algısından kurtulmak lazım. Size soruyorum ‘Sizce paralı başkan başarılı başkan mıdır? Öyle olmadığını yakın zamandaki örneklerle gördük aslında. Türkiye’de futbolla yaşayan kulüpler o kadar zor durumda ki. Galatasaray’ın adı çıkmış ama 4 büyüklere bakıldığında en iyi durumda ve en az zararda olan Galatasaray aslında. 250 milyon dolar civarında Galatasaray’ın borcu var. Bunlar yılların birikimi. Eğer siz bu yılların birikiminin sebeplerini ortadan kaldırmazsanız bu sorunlar devam edecektir. Delikleri kapatmak lazım. Başarıyı satın almak yerine başarıdan para yaratmak lazım. Yönetici şu kadar para versin deniliyor. Verdi de ne oldu? Galatasaray’da mali krizlerin çıkmaza girmesinin temel nedeni kasa kolaylığı kavramıdır. Kasa kolaylığı, yönetim kuruluna giren insanların kulübe kendi imkanlarıyla dışarıdan para enjekte etmesidir. Bu artık zaten yasak. Artık popülist yaklaşıp şu kadar para getireceğim demek mantıklı değil. Sanki birisi 250 milyon dolar mı getirecek? Sabırlı davranıp adımları atmak lazım. Kendi yıldızımızı yaratıp satmamız lazım. Her iş adamı gibi ederini bulduğunuzda satacaksınız. Başka çaresi yok. Spor dışı faaliyelerden gelir elde etmek lazım. Gayrimenkul ve pazarlama faaliyelerinden para kazanmak lazım. Galatasaray’da bütün bunları bir çatı altına aldığınızda büyük geril elde edebiliriz."