'Cristiano Ronaldo Real Madrid'e geri dönüyor' iddiası gündemi sarstı

12 Aralık 2021 Pazar, 10:32

Real Madrid eski yıldızı Cristiano Ronaldo'yu yeniden transfer etmeyi planlıyor.

Football Insider'in haberine göre, Real Madrid ara transfer döneminde Cristiano Ronaldo'nun duruumunu yakından gözlemleyecek ve herhangi bir ihtimal görmesi halinde Portekizli yıldızın transferi için harekete geçecek.

Cristiano Ronaldo bu sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 18 maçta 12 gol attı ve 2 asist yaptı.

Yıldız oyuncu, Real Madrid'de geçirdiği 9 sezon boyunca attığı 450 golle kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Real Madrid formasıyla 4 kez Ballon d'Or ve 12 kupa kazandı.



