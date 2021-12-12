'Cristiano Ronaldo Real Madrid'e geri dönüyor' iddiası gündemi sarstı

12 yıl sonra Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo için ortaya atılan Real Madrid iddiası gündeme bomba gibi düştü. Portekizli yıldızı ocak ayına kadar takip edecek İspanyol devinin ara transfer döneminde imzayı attırmak için harekete geçebileceği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2021 Pazar, 10:32
'Cristiano Ronaldo Real Madrid'e geri dönüyor' iddiası gündemi sarstı
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Real Madrid eski yıldızı Cristiano Ronaldo'yu yeniden transfer etmeyi planlıyor. 

Football Insider'in haberine göre, Real Madrid ara transfer döneminde Cristiano Ronaldo'nun duruumunu yakından gözlemleyecek ve herhangi bir ihtimal görmesi halinde Portekizli yıldızın transferi için harekete geçecek.

Cristiano Ronaldo bu sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 18 maçta 12 gol attı ve 2 asist yaptı. 

Yıldız oyuncu, Real Madrid'de geçirdiği 9 sezon boyunca attığı 450 golle kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Real Madrid formasıyla 4 kez Ballon d'Or ve 12 kupa kazandı.



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