Cristiano Ronaldo saymaya devam ediyor!

Suudi Arabistan Pro Lig'in 26. haftasında Al Nassr, Al Hilal'i deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti.

Cristiano Ronaldo saymaya devam ediyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.04.2025 - 09:34

Suudi Arabistan Pro Lig'in 26. haftasında Al Nassr ile Al Hilal karşı karşıya geldi.

Kingdom Arena'da oynanan maçta Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun yıldızlaştığı maçta Al Hilal'i 3-1 mağlup etti.

Al Nassr'ın golleri 45+4. dakikada Ali Al Hassan, 47. ve 88. dakikalarda Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Ev sahibi Al Hilal'in golünü ise 62. dakikada Ali Albulayhi kaydetti.

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Cristiano Ronaldo, attığı gollerle birlikte kariyerinin 931. golüne ulaştı.


Etiketler: #cristiano ronaldo #al nassr #Al Hilal

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