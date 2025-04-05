Cristiano Ronaldo saymaya devam ediyor!
Suudi Arabistan Pro Lig'in 26. haftasında Al Nassr, Al Hilal'i deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 26. haftasında Al Nassr ile Al Hilal karşı karşıya geldi.
Kingdom Arena'da oynanan maçta Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun yıldızlaştığı maçta Al Hilal'i 3-1 mağlup etti.
Al Nassr'ın golleri 45+4. dakikada Ali Al Hassan, 47. ve 88. dakikalarda Cristiano Ronaldo'dan geldi.
Ev sahibi Al Hilal'in golünü ise 62. dakikada Ali Albulayhi kaydetti.
RONALDO BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI
Cristiano Ronaldo, attığı gollerle birlikte kariyerinin 931. golüne ulaştı.
Etiketler: #cristiano ronaldo #al nassr #Al Hilal
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