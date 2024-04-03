Spor yazarları Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı: 'Icardi işini iyi yaparken...'

Yayınlanma: 03.04.2024 - 08:35

Güncelleme: 03.04.2024 - 08:35

Galatasaray, sahasında ağırladığı Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "İlk 45’te Zaha solda oldukça etkiliydi. İkinci yarıda vitesi düştü. Sağdaki Ziyech’se müsabaka eksikliğinin etkisiyle de olsa gerek, tutuktu genelde. Ziyech’in veriminin artması için topla daha etkili bölgelerde buluşması gerek. Lâkin Faslı oyuncu topla neredeyse reklam panolarının orada buluşuyor ve her seferinde kaleye çok fazla mesafesi oluyor. Bu da etkinliğini azaltıyor haliyle. Ziyech’in topla bu denli dışta buluşması, ilk 1 saatte Barış’ın bindirme şansını da ortadan kaldırdı ki Okan Hoca 67’de sağ kanadını tamamen değiştirerek müdahale etti oraya. Ancak son tahlilde Galatasaray’ın vites artırmadan, turbo tuşuna hiç basmadan, adeta uyku modunda kazandığı bir müsabaka oldu bu." (Hürriyet)

'10 MİLYON EURO HELAL OLSUN'

Halil Özer: "Bu kadar kötü oynayıp üç puan almak istiyorsan elinde İcardi gibi bir kozun olması gerekir. Adam bir usta, bir sanatkar, bir şef, bir yaratıcı. Daha hangi övgüyü kullanayım bilemedim. Adam şu maçı aldı gitti.Yıllık 9 ya da 10 milyon Euro alıyor diyoruz ama sonuna kadar hak ediyor İcardi. Genel olarak baktığınız zaman Galatasaray’ın dünkü maçta sıkıntıları çoktu. Orta sahada oyun kuramadı, orta alandaki oyuncular sadece rakibi kesmeye odaklandı. Zaha ile Ziyech bölük pörçük o da ilk yarıda biraz gözükerek oynadı. Oyun katkıların yok denecek kadar azdı. Barış Alper iyi kilitlendi. Bir tek savunma oyuncuları ile Mertens ve ilk yarıdaki İcardi bu maçın kahramanı oldu." (Milliyet)

'FİNAL HAFTALARI ŞAKA KALDIRMAZ'

Levent Tüzemen: "G.Saraylı oyunculara milli maç arası yaramamış. Hem 5 günlük tatilde hem de Antalya kampında yan gelip yatmışlar. Sahada yürüyecek halleri yoktu. Şampiyonluğa oynayan bir büyük takım, bu kadar kötü oyun oynayamaz. G.Saray, kritik bir eşiği geçerken taraftarının büyük desteğini aldı. Ama oyuncuların güçsüz performansları, kötü oyun sergilemelerine neden oldu. Belli ki bu dinlenme sürecinde G.Saraylı oyuncular yeterince çalışamamışlar. Çok pas hatası yaptılar, kaptırdıkları toplarla rakibe 'gel bize hücum et' davetiyesi çıkardılar. Final haftaları şaka kaldırmaz. Ciddiyet ve sorumluluk ister." (Sabah)

'ÇOK YIPRATMADAN KAZANDI'

Erman Özgür: "Galatasaray dinlenmiş, moralli, taraftarı ile yüksek konsantrasyonlu, istediğinde vites arttırdığı ve hepsinden önemlisi Icardi’yi devreye soktuğu bir ilk yarı oynadı. Hatayspor’un Galatasaray’ı zorlamaya çalıştığı birkaç pozisyonda gol ihtimali işi bitirecek oyuncuların kalitesizliğine kurban giderken Galatasaray için sezonun genel dinamiklerinde Mertens’in asist, İcardi’nin gol becerileri sayesinde tabelayı aldılar. Sonuçta Galatasaray kendini çok yıpratmadan tecrübesi ve geniş kadrosuyla bir engeli daha aşmış oldu. Genelde sezon finali Galatasaray kadrosunda sezon içinde sakatlıklardan çok sıkıntı yaşayan İcardi, beklenen katkıyı vermeyen Ziyech ve Zaha gibi özel isimlerin sahne almasını beklediğim bir son düzlük. Hatay maçı özelinde Icardi işini iyi yaparken Ziyech ve Zaha yine beklenenin altında kaldılar." (Fanatik)