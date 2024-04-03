Galatasaray evinde kaybetmiyor!
Hatayspor'u mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı tüm maçları kazandı. Öte yandan Sarı-kırmızılıların evinde kaybetmeme serisi 33 maça yükseldi.
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı bütün maçlarda galibiyet elde etti.
RAMS Park'ta oynadığı 16 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.
SAHASINDAKİ SERİ 33 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 33 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 33 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 19 Süper Lig müsabakasını kazandı.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 31 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.
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