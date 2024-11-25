Cristiano Ronaldo'dan 2 gol: Al Nassr Şampiyonlar Ligi'nde doludizgin!
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Al Gharafa'yı 3-1 mağlup etti.
Asya Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Al Nassr, deplasmanda Al Gharafa ile karşılaştı. Al Bayt Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.
Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 64. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 58. dakikada ise Angelo kaydetti.
Karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo, kariyerinin 913. golünü kaydetmeyi başardı.
5 MAÇTA 4 GALİBİYET
Al Nassr bu sonuçla Asya Şampiyonlar Ligi'nde 4. galibiyetini aldı. 1 de beraberliği bulunan Arabistan ekibi, 13 puanla 2. sıraya yerleşti. 3. mağlubiyetini alan Al Gharafa ise 4 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki haftasında Al Nassr, Al Sadd ile oynayacak. Al Gharafa ise Al Hilal ile karşılaşacak.
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