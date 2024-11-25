Cristiano Ronaldo'dan 2 gol: Al Nassr Şampiyonlar Ligi'nde doludizgin!

Yayınlanma: 25.11.2024 - 21:40

Güncelleme: 25.11.2024 - 21:40

Asya Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Al Nassr, deplasmanda Al Gharafa ile karşılaştı. Al Bayt Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 64. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 58. dakikada ise Angelo kaydetti.

Karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo, kariyerinin 913. golünü kaydetmeyi başardı.

5 MAÇTA 4 GALİBİYET

Al Nassr bu sonuçla Asya Şampiyonlar Ligi'nde 4. galibiyetini aldı. 1 de beraberliği bulunan Arabistan ekibi, 13 puanla 2. sıraya yerleşti. 3. mağlubiyetini alan Al Gharafa ise 4 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki haftasında Al Nassr, Al Sadd ile oynayacak. Al Gharafa ise Al Hilal ile karşılaşacak.