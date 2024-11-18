Cristiano Ronaldo'dan YouTube iddiası: 'İnterneti sallayacağım'
Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, YouTube kanalına alacağı bir sonraki konuk ile interneti sallayacağını iddia etti.
Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da devam eden efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, merak uyandıran bir açıklama yaptı.
Futbolculuk döneminin sonlarına gelen 39 yaşındaki Ronaldo, YouTube kanalı açarak dijital dünyaya da bir giriş yapmıştı.
Kariyeri boyunca yeşil sahalarda kırdığı rekorlara internette de devam etmenin planlarını yapan Portekizli yıldız, kısa süre içerisinde milyonlarca aboneye ulaştığı yeni kanalında dikkat çeken bir hazırlık içerisinde.
"İNTERNETİ SALLAYACAK"
Kanalına son olarak Rio Ferdinand'ı konuk alan Ronaldo, burada yaptığı açıklamada bir sonraki konuğuyla interneti sallayacağını söyledi.
Eski futbolcu Rio Ferdinand'ın "Tanınan bir isim mi?" sorusuna ise "Evet. Çok fazla" diyerek yanıt verdi.
Ronaldo'nun merak uyandıran sözleri, sosyal medyada Lionel Messi'yi konuk alacağı şeklinde yorumlandı.
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