Cristiano Ronaldo'dan 600 milyonluk rekor!

Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medya platformu Instagram'da 600 milyon takipçiye ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2023 - 17:45
Cristiano Ronaldo'dan 600 milyonluk rekor!
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Futbolda kırdığı rekorlarla adından söz ettiren Cristiano Ronaldo, sosyal medyada önemli bir başarıya imza attı.

Portekizli yıldız, Instagram'da 600 milyon takipçiye ulaşarak rekor kırdı.

Cristiano Ronaldo, bu takipçi sayısına ulaşan ilk kullanıcı oldu.

LIONEL MESSI GERİDEN TAKİP ETTİ

Öte yandan Instagram'ın kendi hesabının takipçi sayısı ise 651 milyon.

Ayrıca, futbolda birçok kez karşı karşıya geldiği Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin takipçisi sayısı da 482 milyon.


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