Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken iddia: 'Türkiye Ligi'ni geçer'

Yayınlanma: 18.07.2023 - 10:29

Güncelleme: 18.07.2023 - 10:29

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Celta Vigo'ya 5-0 yenildikleri karşılaşma sonrası ilginç açıklamalar yaptı. Süper Lig ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Ronaldo maçı yöneten hakemi eleştirerek 10 kişi kalmalarıyla ilgili, "Bence hakem kırmızı kart pozisyonunda biraz abarttı. Çok şiddetli bir müdahaleyse anlarım ama sarı kart verebilirdi, oyunu bozmayabilirdi. Sonuçta bu bir hazırlık maçı. Bunu haketmedik, bu maçla ilgili aklımızda kalacak şey ilk yarıda iyi oynayan taraf bizdik" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo

"ARTIK AVRUPA'YA DÖNMEM"



Cristiano Ronaldo, Al Nassr'da yaşanan teknik direktör değişikliği ve yeni sezonla ilgili ise, "Hayatımın en eğlenceli sezon öncesini yaşıyor. Çok çalışıyoruz. Luis Castro'nun gelişinden, takım arkadaşlarımdan tüm ekipten çok memnunum. Bazı oyuncularımız hala eksik ama kadromuzu güçlendireceğiz, hocamız da iyi bir iş çıkaracağına eminim" ifadelerini kullandı.

Ronaldo, yeniden Avrupa'ya dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya ise, "O kapı benim için tamamen kapandı. Artık 38 buçuk yaşındayım. Bana göre Avrupa'da futbol çok kalite kaybetti. Premier Lig diğerlerinin çok üzerinde olan tek lig durumunda" yanıtını verdi.

MESSI'YE GÖNDERME



Suudi Arabistan'a rekabet etmeye devam etmek için geldiğini hatırlatan Ronaldo, "Her zaman kanıtlayacak bir şeyim var. Kanıtlayacak şeyiniz yoksa ölü olduğunuz anlamına gelir. 38 buçuk yaşında hala ilginç şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Goller, asistler, 21 yıllık kariyerimde yaptığım gibi devam edeceğim. Ben futboldan zevk almaya devam ediyorum, en çok önemsediğim şey de bu" açıklamasını yaptı.

Ronaldo, yıllardır büyük rekabet içine girdiği Messi'nin MLS'e imza atmasına da gönderme yaparak, "Suudi liginin yolunu ben açtım, şimdi herkes buraya geliyor. Bence Suudi Arabistan Ligi MLS'ten daha iyi" sözlerini kullandı.

"SUUDİ ARABİSTAN LİGİ TÜRKİYE'Yİ GEÇER"

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin geleceği hakkında ise, "Üç yıl içinde Suudi Arabistan Ligi'nin dünyanın en iyi beşinci ligi olacağını söylemiştim. Juventus'a gittiğimde Serie A yeniden canlandı. Buraya geldiğimde de bu ligin canlanacağını biliyordum. Bir yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçer. İspanya veya Almanya Ligi de eski kalitesinde değil. Sadece Premier Lig tüm liglerin üzerinde" ifadelerini kullandı.