Cristiano Ronaldo'dan flaş Al-Nassr kararı!

Sezon sonunda Al Nassr ile sözleşmesi sona erecek olan Cristiano Ronaldo, yaz transfer döneminde kulüpten ayrılacağı iddia edildi.

Cristiano Ronaldo'dan flaş Al-Nassr kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2024 - 09:15

Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, yaz transfer döneminde takımdan ayrılık kararı alacağı iddia edildi.

Maisfutebol'da yer alan habere göre, Ronaldo şampiyonluk yarışında olan bir takıma transfer olmak istiyor.

Haberde, Ronaldo'nun 2 sezondur kulübün Al Hilal'in gerisinde kalması sebebiyle hayal kırıklığı yaşadığı ve kısa süre içinde yeni kulüp arayışlarına başlayabileceği ifade edilirken, Suudi yöneticilerin Ronaldo'nun takımdan ayrılmaması için ellerinden geleni yapacakları ifade edildi.

Al Nassr kariyerinde 83 resmi maça çıkan Cristiano Ronaldo, bu maçlarda 74 gol 18 asistlik performans gösterdi.


Etiketler: #cristiano ronaldo #al nassr #transfer

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