Cristiano Ronaldo'dan galibiyet paylaşımı: 'Tur ve liderlik garanti'
EURO 2024 F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'nı 3-0 mağlup eden Portekiz'de Cristiano Ronaldo, maçında ardından görüşlerini aktardı. Ronaldo sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tur ve liderlik garanti. Bu takımla gurur duyuyorum. Biz, Portekiziz!" ifadelerini kullandı.
Portekiz ile altıncı kez Avrupa Şampiyonası oynama başarısı gösteren Cristiano Ronaldo, Türkiye ile oynanan maçın ardından bir paylaşımda bulundu.
Yıldız oyuncu, yaptığı paylaşımda "Tur ve liderlik garanti. Bu takımla gurur duyuyorum. Biz, Portekiziz!" ifadelerini kullandı.
1 ASİST YAPTI
Bu paylaşım hayranları tarafından beğeniyle karşılandı ve büyük yankı buldu.
A Milli Takımımıza karşı 90 dakika süre alan Ronaldo, takımının 1 golünün asistini yaparken şu ana dek EURO 2024'te oynadığı iki karşılaşmada da gol sevinci yaşayamadı.
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