Cristiano Ronaldo'dan Liverpool'a teşekkür
Cristiano Ronaldo'nun çocuğunu kaybetmesi sonrası Liverpool taraftarı yıldız golcü için "You'll never walk alone" (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) tezahüratı yapmıştı. Yıldız oyuncu Liverpool taraftarına teşekkür mesajı yayımadı.
Geçtiğimz gün yeni doğan ikiz bebeklerinden birini kaybeden Cristiano Ronaldo, kendisine destek veren Liverpool taraftarlarına teşekkür etti.
Premier Lig'de Manchester United'ın Liverpool'la karşılaştığı maçta forma giymeyen Portekizli yıldız için Anfield tribünleri, maçın 7. dakikasında alkışlarla destek olmuştu.
Bu özel anlar için özel bir teşekkür mesajı yayınlayan Ronaldo, "Bir dünya... Bir spor... Global bir aile... Teşekkürler Anfield. Ben ve ailem, bu saygı ve şefkat anını asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.
Ronaldo ile Georgina Rodriguez, sosyal medya hesaplarından yaptığı ortak açıklamada, yeni doğan ikiz bebeklerinden birinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Oğlumuzun yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle açıklıyoruz. Bir anne-babanın karşılaşabileceği en büyük acıyı yaşıyoruz. Buna dayanmak için umut ve mutluluk veren tek şey, kızımızın doğumu. Oğlumuz,sen bir meleksin. Seni daima seveceğiz" diye belirtmişti.
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