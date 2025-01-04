Cristiano Ronaldo'dan Suudi Arabistan açıklaması: Al-Nassr'dan ayrılıyor mu?
Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Nassr ile sözleşmesinin sonuna gelen Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılabileceği iddia edilmişti. Portekizli yıldız yaptığı açıklamada iddialara yanıt verdi.
2 yıldır Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan kariyerini Suudi Arabistan Ligi'nin YouTube kanalında değerlendirdi.
Al Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cristiano Ronaldo hakkında ayrılık iddiaları çıkmıştı.
Portekizli yıldız yaptığı açıklamada, "Takımımın daha fazla kupa kazanmasına yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Ronaldo'nun bu sözleri Al Nassr'daki kariyerine devam edeceği şeklinde yorumlandı.
'BURADA MUTLUYUZ'
39 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu belirtirken, "Ailem ve ben burada mutluyuz. Bu güzel ülkede yeni bir hayata başladık. Hayat harika, futbol da güzel. Kişisel ve takım açısından baktığınızda gelişmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Ronaldo ayrıca, "Lig gelişmeye devam ediyor, sadece takımlar değil akademiler de. Bu benim hayalim. Ülkenin ve ligin üst seviyede olmasına yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.
Suudi Arabistan'dan övgüyle bahseden ve Al Nassr'da mutlu olduğunu belirten Ronaldo'nun açıklamaları sonrası sözleşmesini yenilemesi bekleniyor.
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