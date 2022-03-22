Cristiano Ronaldo'dan Türkiye maçı öncesi paylaşım: Yol kolay değil

22 Mart 2022 Salı, 15:25

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde, A Milli Futbol Takımı 24 Mart Perşembe günü deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak.

Alman hakem Daniel Siebert'in düdük çalacağı kritik karşılaşma, 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te, Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak.

Beş kez Ballon d'Or kazanan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerinin son küresel çapta turnuvasına katılmak için elinden gelen her şeyi yapacak.

NE SÖYLEDİ?

Ronaldo resmi Instagram hesabında yaptığı maç öncesi paylaşımda, "2022 Dünya Kupası'na tamamen odaklanın. Her zaman olduğu gibi Portekiz'i temsil etmekten gurur duyuyorum. Yolun kolay olmayacağını biliyoruz, karşılaşıcağımız ve bizimle aynı hedefleri olan rakiplere saygımız sonsuz. Birlikte Portekiz'i hak ettiği yere koymak için savaşacağız. Haydi yapalım şunu!" ifadelerini kullandı.