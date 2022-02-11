Cristiano Ronaldo’nun oğlu Manchester United’a transfer oldu
İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester United, Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo’nun oğlunu renklerine bağladı.
Portekizli futbolcu Ronaldo’nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr., Manchester United’ın altyapısına transfer oldu.
Oğlunun futbol konusunda yetenekli olduğunu belirten Ronaldo, “Potansiyeli var. Hızlı ve iyi top sürüyor. Bu iş zor ve çok fazla adanmışlık gerektiriyor. Ona baskı yapmayacağım ama eğer bana onun bir futbolcu olmasını isteyip istemediğimi sorarsanız elbette isterim. İster futbolcu ister doktor olsun, onun için en iyisini istiyorum” dedi.
Ronaldo Jr.’ın İngiliz kulübe transferinden önce de konuyla alakalı görüşlerini dile getiren Ronaldo, “Oğlumun harika bir futbolcu olup olmayacağını göreceğiz. Hoşlanmadığımı bildiği halde bazen cips yiyor. Bazen oğluma koşu bandında koştuktan sonra soğuk suya dalmasını söylüyorum. O da bana 'Baba, orası çok soğuk' diyor. Normal, o daha 10 yaşında” ifadelerini kullanmıştı.
Ronaldo Jr., daha önce de İtalyan kulüp Juventus'un altyapısında forma giymişti.
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