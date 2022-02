Brezilya'nın yeni yıldız adayı Endrick, Ronaldo ve Neymar ile karşılaştırılıyor

Sousa ailesinin yeni evinde işler yine de tam anlamıyla yolunda değildi. Sao Paulo'daki ilk aylarında Endrick'in babası yine işsizdi ve para kazanmak için Barra Funda otobüs istasyonunda kahvaltılık satıyordu. Bir süre sonra Palmeiras ona kulüpte temizlik işi görevi teklif etti. Bazen A takım oyuncularıyla yemek yiyebilen Sousa sadece yedi dişi olduğu için ancak çorba içebiliyordu. Kaleci Jailson, Endrick'in babasının diş tedavisi için gerekli parayı verdi. Endrick'in son başarılarının ardından bu güçlükler geride kaldı. Genç yıldız adayının babası artık çalışmıyor.

Endrick’in Brezilya’nın bir sonraki yıldızı olacağından kimsenin şüphesi yok. İsminin Barcelona ve Real Madrid ile anılmasının ardından üç kez Marca'ya (İspanya'nın önde gelen spor dergisi) manşet oldu. Endrick ayrıca Brezilya'nın en popüler spor dergisi Placar'ın da bu ayki kapak yıldızıydı.

Endrick'e gelince, onun için gözlemcilerin tek endişesi futbolcunun boyu. 1.73 metre boyundaki Endrick için konuşan Pena, "Ronaldo'yu hatırlarsak Endrick, bir forvet için mükemmel bir prototip olan 1.80'e ulaşacak bir oyuncu olacak gibi gözükmüyor. Belki daha kısa bir sporcu olacak. Muhtemelen 1.75. Ancak ülkenin tüm zamanların en iyi golcülerinden biri olan Romario'nun boyunun 1.65 olduğunu düşünürsek, çok da kötü olmayacağını söyleyebiliriz” diye konuştu.

Endrick, Temmuz'da 16'sına girmeden önce Brezilya'da profesyonel seviyede futbol oynayamayacak ve profesyonel sözleşme imzalayamayacak. FIFA kuralları onun 18'inden önce Avrupa kulüplerine transferine izin vermese de birçok kulüp onu sabırsızlıkla bekliyor olacak. Başka bir takımla 16 yaşına gelmeden bir sözleşme imzalaması mümkün. Real Madrid, 2017'de Vinicius Jr'ı 45 milyon Euro'ya renklerine bağlamıştı. Genç oyuncu ertesi yıl takıma katıldı. İspanya'da da Real Madrid'in Vinicius Jr'a ödenen rakamla eş değer bir meblağı Endrick için ödemeye hazır olduğu haberleri çıktı.



TFM Spor Ajansı Başkanı Frederico Pena ise buna mesafeli yaklaşıyor. "Şu anda pek bir şey olmuyor" diyen Pena, "2024'te ayrılabilecek bir oyuncuyu nasıl satabiliriz? Daha önce iki yıl sonra ayrılabilecek bir oyuncunun satılmasına tanık olmadık. Ancak her şeyin bir ilki vardır ve belki de bu bir ilk olabilir" açıklamalarını yaptı.

Crikey, he’s at it again. He’s 15. I think we might be seeing a very special talent emerging. https://t.co/10QVTGArk6