Cristiano Ronaldo'nun sözleri Fransızların tepkisini çekti
Cristiano Ronaldo'nun Fransa Ligue 1 hakkında söylediği sözler, Fransız futbolseverlerin tepkisini çekti.
Cristiano Ronaldo, Globe Soccer Ödülleri'nde Orta Doğu'da 2024'ün en iyi futbolcusu seçildi.
Portekizli yıldız ödül töreninde yaptığı açıklamayla ise Fransızların tepkisini çekti. Ronaldo daha önce yaptığı "Suudi Arabistan Ligi, Fransa Ligi'nden iyi" açıklamasını yineledi. Ronaldo, "Sözümün arkasındayım. Suudi Arabistan Ligi, Fransa Ligi'nden daha iyi. Fransa'da sadece PSG var. Başka takım yok" ifadelerini kullandı.
Ayrıca kariyerinin sonraki dönemi hakkında konuşan Ronaldo, "Teknik direktör olmayı düşünmüyorum, hedefim bir takımı satın almak" dedi.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti için övgü dolu sözler sarf eden Ronaldo, "Bana 'İyi teknik direktör nedir?' diye sorulduğunda 'Oyuncularını iyi idare eden kişi, iyi teknik direktördür' derim. Ancelotti bu işi en iyi yapan teknik direktör" ifadelerini kullandı.
Törende yılın en iyi oyuncusu seçilen Vinicius Junior ise Ronaldo'nun kendisi için söylediği, "Şu an dünyanın en iyi futbolcusu Vinicius." sözlerine, "Ronaldo öyle diyorsa bir bildiği vardır" yanıtını verdi.
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