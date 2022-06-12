Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davası reddedildi
Nevadalı bir kadın, 2009 yılında yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Las Vegas’ta kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. ABD'deki mahkeme, iddia sahibinin milyonlarca dolarlık tazminat talebinin reddedildiğini açıkladı.
ABD'li 34 yaşındaki Kathryn Mayorga, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılında Las Vegas'taki bir otelde kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. Ronaldo, iddiaları reddetmişti.
ABD Bölge Yargıcı Jennifer Dorsey, cuma günü yaptığı açıklamada belgelerin elde ediliş biçimi nedeniyle Mayorga'nın haksız bulunduğunu duyurdu.
Cristiano Ronaldo’nun, Kathryn Mayorga isimli bir mankene tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı mahkeme, ABD'nin Las Vegas kentinde yapıldı. Reuters'ın haberine göre, 2009 yılında yaşanan olay için hakim tazminat talebini reddetti.
ABD'li Mayorga, 2009 yılındaki olay için 375 bin dolar aldığını iddia etmiş ve Ronaldo'dan 25 milyon dolar tazminat almak için mahkemeye başvurmuştu.
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