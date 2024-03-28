Cristiano Ronaldo'nun yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı!

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, milli takım kampında yeni lüks arabasıyla görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 13:10
Cristiano Ronaldo'nun yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı!
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Yeşil sahalardaki başarısı kadar sahip olduğu ultra lüks arabalarla da dikkat çeken Cristiano Ronaldo, koleksiyonuna bir yenisini ekledi.

Al-Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, pahalı arabalarına bir yenisini ekledi.

AZ SAYIDA ÜRETİLDİ

Sahip olduğu lüks araçlarla dikkat çeken Ronaldo, yeni arabasıyla Portekiz'de görüntülendi.

Milli takım için Portekiz'de bulunan Cristiano Ronaldo, 2.5 milyon Euro'luk (87 milyon lira) Ferrari Daytona SP3 marka arabasıyla görüntülendi.

Portekizli yıldızın yeni aracı sadece 599 adet üretildi. 840 beygir ve 697 Nm tork üreten araç 0'dan 100 km hıza 2.85 saniyede çıkıyor.


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