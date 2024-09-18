Cristiano Ronaldo'nun yeni teknik direktörü belli oldu!

Yayınlanma: 18.09.2024 - 20:28

Güncelleme: 18.09.2024 - 20:28

Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr'da, teknik direktör değişikliği gerçekleşti.

Al Nassr takımında, teknik direktör Luis Castro ile yollar ayrıldıktan sonra yeni hoca belli oldu.

Stefano Pioli

MILAN İLE YOLLARINI AYIRMIŞTI

Stefano Pioli, Suudi Arabistan ekibinin başına getirildi.

Geçtiğimiz mayıs ayında Milan ile yollarını ayırdığından bu yana boşta olan İtalyan teknik adama, sezon başına 6-7 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif edildiği ifade ediliyordu.