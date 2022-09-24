Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! Men cezası gelebilir!
Cristiano Ronaldo, geçen sezon oynanan Everton maçı sonrasında rakip takım taraftarının elindeki telefonu vurarak yere düşürmesi nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından suçlu bulundu.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz sezon yaptığı hareket için İngiltere Futbol Federasyonundan karar geldi. Portekizli süper yıldız nisan ayında oynanan Everton maçında Old Trafford'daki tünele giderken otizmli bir taraftarın elindeki telefona vurarak yere düşürmüştü.
Olay sonrasında sosyal medyada tepkiler yükselirken, Merseyside polisi de uyarı metni yayımlamıştı. Merseyside polisinden yapılan açıklamada, "9 Nisan Cumartesi günü Everton ile Manchester United maçıyla alakalı iddia bize ulaştı. 37 yaşındaki bir adam saldırı iddiasıyla sorguya çekildi. Konu koşullu uyarı olarak ele alındı ve an itibariyle konu kapandı" denilmişti.
FEDERASYON "SUÇLU" DEDİ
Diğer taraftan FA aldığı kararda, Ronaldo'nun suçlu olduğuna karar verdi. Federasyon Portekizli yıldıza uyarı verebileceği gibi, belli sayıda maçtan men kararı da verebilir.
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