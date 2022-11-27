Cristiano Ronaldo'ya dev teklif: 3 yıl için 225 milyon dolar!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrıldıktan sonra tüm dünyanın yeni takımını merak ettiği Cristiano Ronaldo için dudak uçuklatan bir transfer teklifi geldi.
Verdiği sansasyonel röportajı sonrası Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile bağları tamamen kopmuştu.
Yaşananlar üzerine Ronaldo'nun kariyerine nasıl yön vereceği merak konusu oldu. CBS Sports, yıldız futbolcu için ortaya yeni bir iddia attı. Buna göre, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr, Ronaldo'ya 3 yıllık sözleşme için 225 milyon dolar teklif etti.
Al-Nassr, Suudi Arabistan'ın en başarılı kulüplerinden biri arasında yer alıyor. Şampiyonluk zaferini en son 2019'da yaşayan Al-Nassr, 9 kez ülkenin en iyisi olarak kupayı kaldırdı.
CEVABI BEKLENİYOR!
Portekiz ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Ronaldo'nun bu teklife vereceği cevap merak konusu oldu. Ronaldo, yaz transfer döneminde de yine Suudi Arabistan'dan gelen iki yıllık 275 milyon euro'luk transfer teklifini geri çevirmişti.
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