Fenerbahçe'de Edson Alvarez'den gözdağı: 'Dinlenmeye gelmedim'

31.08.2025 21:51:00
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Meksikalı oyuncu Edson Alvarez, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Meksikalı futbolcu, "Önemli bir galibiyet elde ettik. Takım ve bireysel olarak geliştireceğiniz şeyler vardır. En iyi performansımdan uzaktayım. Galibiyetten ötürü mutluyum. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"DİNLENMEYE GELMEDİM"

Edson Alvarez, "Oyuncularımızın hepsi iyi. Ben de katkı sağlamaya geldim, dinlenmeye gelmedim. Biz bir aileyiz, herkes elinden gelenin en iyisini yapacak" sözleriyle açıklamalarına devam etti.

Edson Alvarez, "Kendi oyun stilim hakkında şunu söyleyebilirim; defansif olarak kuvvetliyim ama toplu oyunu, gol atmayı çok severim. Takım arkadaşlarımı tanıdıkça ben onları, onlar beni yukarıya çıkaracaktır" dedi.

