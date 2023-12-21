Crystal Palace - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brighton, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2023 - 10:51
Crystal Palace - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 18. hafta heyecanı yaşanıyor.

Roberto De Zerbi yönetimindeki Brighton, deplasmanda Roy Hodgson'ın ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

CRYSTAL PALACE - BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

CRYSTAL PALACE - BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Brighton, ligde oynadığı son maçta Arsenal deplasmanından 2-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Crystal Palace ise deplasmanda karşılaştığı Manchester City ile 2-2 berabere kalmıştı.


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