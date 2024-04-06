Crystal Palace - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.
CRYSTAL PALECE - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Selhurst Park'ta oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
CRYSTAL PALECE - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Paul Tierney'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Crystal Palace, ligde oynadığı son maçta Bournemouth deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Manchester City ise sahasında Aston Villa'yı 4-1 mağlup etmişti.
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