Crystal Palace - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 10:52
Crystal Palace - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

CRYSTAL PALECE - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Selhurst Park'ta oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

CRYSTAL PALECE - MANCHESTER CITY  MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Paul Tierney'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Crystal Palace, ligde oynadığı son maçta Bournemouth deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı. 

Manchester City ise sahasında Aston Villa'yı 4-1 mağlup etmişti. 


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