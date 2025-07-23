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Crystal Palace taraftarlarından UEFA'ya büyük protesto!

Crystal Palace taraftarlarından UEFA'ya büyük protesto!

23.07.2025 18:40:00
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Cumhuriyet Spor
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Crystal Palace taraftarlarından UEFA'ya büyük protesto!

UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmasına rağmen UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne düşürülen Crystal Palace'ın taraftarları, alınan kararı UEFA'nın merkezinde protesto etti.

Crystal Palace taraftarları, kulübün UEFA Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşürülmesinin ardından harekete geçti.

İngiliz ekibinin taraftarları, UEFA'nın İsviçre'de bulunan merkezine giderek sahte paralarla dolu valizler bıraktı ve alınan kararı protesto etti.

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UEFA BAŞKANI'NA MEKTUP

UEFA'ya giden taraftarlar arasında yer alan Mick Grafton, "UEFA'nın ahlaki açıdan haksız kararını protesto etmek ve kamuoyunun bu kararın iptal edilmesini ve adaletin yerini bulmasını istediğini göstermek için tüm Palace taraftarlarını temsilen İsviçre'ye (Nyon, UEFA'nın merkezi) geldik" dedi.

Nyon'daki UEFA binasına giren taraftarlar, UEFA'nın Crystal Palace'ı yeniden Avrupa Ligi'ne alması için yazılan bir mektubu UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin'e teslim etti.

Crystal Palace, taraftarları ayrıca sahte para dolu valizleri UEFA'ya teslim etti. Bu konuda taraftar grubundan yapılan açıklamada, "Kuruluşun (UEFA) beyan ettiği dürüstlük ve adalet gibi temel değerleri ile uygulamaları arasındaki çelişkinin sembolü" denildi.

NE OLMUŞTU?

İngiltere'de geçen yıl FA Cup'ı kazanan Crystal Palace, gelecek yıl UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. UEFA ise ortak sahiplik (Lyon) gerekçesiyle Crystal Palace'ı Konferans Ligi'ne düşürdü.

Crystal Palace, UEFA'nın bu kararına itirazda bulundu. İngiliz ekibinin, bu itirazının 11 Ağustos'tan önce sonuçlanması bekleniyor.

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