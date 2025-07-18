UEFA Konferans Ligi'nde günün maçları tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nde 1'inci ön eleme turu bugün oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı. Rakiplerini eleyen; KF Vllaznia, Dila Gori, Valur Reykjavik, St. Patrick's, HJK Helsinki, Torpedo K., Pyunik, Torpedo, Banja Luka, Paida Flora, AC Escaldes, Floriana, Kauno Zalgiris, Petrocub, Sileks, Koper, Neman Grodno, Nomme Kalju, Sutjeska, ST Josephs, Vikingur R. ve Vardar 2'nci ön eleme turuna yükselen takımlar oldu.
Konferans Ligi'nde günün sonuçları ve turlayan takımlar şu şekilde:
Daugavpils-KF Vllaznia: 2-4 / KF Vllaznia
Dila Gori-RFC Union: 1-0 / Dila Gori
Flora T.-Valur Reykjavik: 1-2 / Valur Reykjavik
Hegelmann-St. Patrick's: 0-2 / St. Patrick's
HJK Helsinki-Runavik: 5-0 / HJK Helsinki
Ordabasy-Torpedo K.: 1-1 / Torpedo K.
Pyunik-Tre Fiori: 5-0 / Pyunik
Rabotnicki-Torpedo: 0-1 / Torpedo
Santa Coloma-Banja Luka: 0-2 / Banja Luka
Paide Flora-Magpies: 4-1 / Paide Flora
F91 Diddeleng-AC Escaldes: 2-3 / AC Escaldes
Haverfordwest-Floriana: 2-3 / Floriana
Penybont-Kauno Zalgiris: 1-1 / Kauno Zalgiris
Petrocub-Birkirkara: 3-0 / Petrocub
Sileks-FK Decic: 2-1 / Sileks
Koper-Zeljeznicar: 3-1 / Koper
Neman Grodno-Urartu: 4-0 / Neman Grodno
Partizani-Nomme Kalju: 0-1 / Nomme Kalju
Dinamo Brest-Sutjeska: 0-2 / Sutjeska
Cliftonville-St Josephs FC: 2-3 / St Josephs FC
Klasvik-SJK Seinöjöen: 2-0 / Klaksvik
Vikingur R.-Malisheva: 8-0 / Vikingur
La Fiorita-Vardar: 2-2 / Vardar