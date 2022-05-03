CSKA Moskova Yusuf Yazıcı'nın bonservisini alıyor
Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, eğer büyük bir aksilik olmazsa CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı'nın bonservisini 11 milyon euro'ya Lille'den alacağını yazdı.
CSKA Moskova'da başarılı performans sergileyen Yusuf Yazıcı'nın yeni sezonda kariyerine Lille'de mi yoksa yine CSKA Moskova'da mı devam edeceği merak konusuydu.
Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci konuyla ilgili olarak Rus basınına açıklamalarda bulundu.
Cebeci, Rus muhabir Denis Nikolaev'e yaptığı açıklamada "Eğer her şey yolunda giderse CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'yı satın alacak. 3 yıllık sözleşme. Bonservis bedeli ise 11 milyon euro. Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'yı çok seviyor" ifadelerini kullandı.
Yusuf Yazıcı bu sezon CSKA Moskova formasıyla ligde oynadığı 9 maçta 8 gol attı.
Video Haberler
- Dolu ve sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı
- Kaza yaptı, polise sarılıp bayramlaştı
- Küçük Bayram Sokak'taki görüntüler gündem oldu
- Kanolanın ekim alanı 9 kat arttı
- Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçi yoğunluğu
- Belediyenin ek hizmet binasında yangın
- Erdoğan'ın büyük değişimi!
- Karadeniz'de patlama sesiyle gelen mayın tedirginliği
- İstanbul'da 97 düzensiz göçmen yakalandı
- Sosyal medyada yayın yaparken 'fırına' girdi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li milletvekillerine beklenmedik tepki
- AKP'de 'yorgunluk' istifası
- '5 yılda deli edeceğim, deli!'
- Sarıgül'den 'af' çağrısı: 'Türkiyem kucak açmalı'
- 'Gizemli hepatit' alarmı: 3 çocuk öldü
- Hakaretin perde arkası
- Özel'den, Turan'a çok sert yanıt
- Erdoğan'ın memleketinde seçim mesajı!
- 'Seçimlerde manipülasyon' iddiası
- Erdoğan, kararsızları toplasa bile...