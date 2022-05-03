CSKA Moskova Yusuf Yazıcı'nın bonservisini alıyor

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, eğer büyük bir aksilik olmazsa CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı'nın bonservisini 11 milyon euro'ya Lille'den alacağını yazdı.

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2022 Salı, 21:51
CSKA Moskova Yusuf Yazıcı'nın bonservisini alıyor
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CSKA Moskova'da başarılı performans sergileyen Yusuf Yazıcı'nın yeni sezonda kariyerine Lille'de mi yoksa yine CSKA Moskova'da mı devam edeceği merak konusuydu.

Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci konuyla ilgili olarak Rus basınına açıklamalarda bulundu. 

Cebeci, Rus muhabir Denis Nikolaev'e yaptığı açıklamada "Eğer her şey yolunda giderse CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'yı satın alacak. 3 yıllık sözleşme. Bonservis bedeli ise 11 milyon euro. Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'yı çok seviyor" ifadelerini kullandı. 

Yusuf Yazıcı bu sezon CSKA Moskova formasıyla ligde oynadığı 9 maçta 8 gol attı.


CSKA Moskova Yusuf Yazıcı Rusya Premier Lig

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