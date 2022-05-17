CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın opsiyonunu kullanmayacak
Rus basını, CSKA Moskova'nın, Lille'den kiralanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağını duyurdu.
CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, transfer haberi ile gündemde.
Rus basınından Sport 24'ün haberine göre, CSKA Moskova, 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve Yusuf, sezon sonunda Lille'e geri dönecek.
10 MAÇTA 8 GOL
Milli futbolcu, devre arasında transfer olduğu CSKA Moskova'da şu ana kadar 10 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.
12 MİLYON EURO
CSKA Moskova'nın, başarılı futbolcu için ödemesi gereken satın alma miktarının 12 milyon Euro olduğu kaydedildi.
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