CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın opsiyonunu kullanmayacak

17 Mayıs 2022 Salı, 19:26

CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, transfer haberi ile gündemde.

Rus basınından Sport 24'ün haberine göre, CSKA Moskova, 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve Yusuf, sezon sonunda Lille'e geri dönecek.

10 MAÇTA 8 GOL

Milli futbolcu, devre arasında transfer olduğu CSKA Moskova'da şu ana kadar 10 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.

12 MİLYON EURO

CSKA Moskova'nın, başarılı futbolcu için ödemesi gereken satın alma miktarının 12 milyon Euro olduğu kaydedildi.