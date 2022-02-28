CSKA Moskova'da 5 oyuncu kulüpten ayrılıyor

CSKA Moskova Erkek Basketbol Takımı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası 5 oyuncusunun kulüpten ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2022 Pazartesi, 19:41
CSKA Moskova'da 5 oyuncu kulüpten ayrılıyor
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CSKA Moskova'da Tornike Shengelia'dan sonra Iffe Lundberg, Marius Grigonis, Johannes Voigtmann ve Joel Bolomboy'un da Rus kulübünden ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Shengelia, Lundberg, Grigonis, Voigtmann ve Bolomboy'un şahsi sebeplerle takımı bırakmayı tercih ettikleri belirtilerek, "Bu hareket sözleşme şartlarına aykırı olsa da kulüp, sporcuların kararını anlayışla karşılıyor. Oyuncu anlaşmalarının durumu, Avrupa'daki siyasi ve sportif ortam normale döndüğünde çözülecek" ifadeleri kullanıldı.

THY Euroleague'de 8 şampiyonluğu bulunan CSKA Moskova, bu sezon 14 galibiyet ve 10 mağlubiyetle puan tablosunun 6. basamağında bulunuyor.


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