CSKA Moskova'da 5 oyuncu kulüpten ayrılıyor

28 Şubat 2022 Pazartesi, 19:41

CSKA Moskova'da Tornike Shengelia'dan sonra Iffe Lundberg, Marius Grigonis, Johannes Voigtmann ve Joel Bolomboy'un da Rus kulübünden ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Shengelia, Lundberg, Grigonis, Voigtmann ve Bolomboy'un şahsi sebeplerle takımı bırakmayı tercih ettikleri belirtilerek, "Bu hareket sözleşme şartlarına aykırı olsa da kulüp, sporcuların kararını anlayışla karşılıyor. Oyuncu anlaşmalarının durumu, Avrupa'daki siyasi ve sportif ortam normale döndüğünde çözülecek" ifadeleri kullanıldı.

THY Euroleague'de 8 şampiyonluğu bulunan CSKA Moskova, bu sezon 14 galibiyet ve 10 mağlubiyetle puan tablosunun 6. basamağında bulunuyor.