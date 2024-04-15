CSKA Moskova'da Andreas Pistiolis dönemi!

Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı'nda, Yunan Andreas Pistiolis başantrenör oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 16:01
CSKA Moskova'da Andreas Pistiolis dönemi!
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Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Yunan Andreas Pistiolis getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Emil Rajkovic'ten boşalan başantrenörlük görevi için 45 yaşındaki Pistiolis ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

İLK DENEYİMİ GALATASARAY'DA

Daha önce CSKA Moskova'da 8 yıl yardımcı antrenörlük yapan Pistiolis, 2022'de imza attığı Galatasaray'da yaklaşık bir sene görev alarak ilk başantrenörlük deneyimini yaşadı.

Rusya kulüplerinin THY EuroLeague'e alınmamasından ötürü yoluna sadece VTB Ligi'nde devam eden CSKA Moskova, normal sezonu 3. sırada tamamladı ve play-off ilk turunda Enisey ile eşleşti.


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