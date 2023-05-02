Yayınlanma: 02.05.2023 - 16:43

Güncelleme: 02.05.2023 - 16:43

CSKA Moskovalı basketbolcu Alexey Shved taraftarların saldırısına uğradı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir holigan grubunun, Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restorandan çıkan 34 yaşındaki basketbolcuya saldırdığı belirtildi.

Düşme sonucu başından ciddi şekilde yaralanan Shved'in ambulansla hastaneye götürüldüğü ve polisin olayı araştırdığı ifade edildi. Shved'in üçüncülük serisinde oynayamayacağı bilgisi de verildi.

İLK KEZ FİNAL OYNAYAMADI

Rus kulüplerinin THY Avrupa Ligi'ne alınmamasından ötürü yoluna sadece VTB Ligi’nde devam eden CSKA Moskova, Lokomotiv Kuban'a yenilerek 2008'de kurulan ligde ilk kez finale yükselememişti.

VTB Ligi'nde Doğu ve Kuzey Avrupa'dan bazı kulüpler mücadele ediyor. Fakat Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Polonya ve Estonya ekiplerinin ligden çekildiği 2021-22 sezonundan beri Rusya, Belarus ve Kazakistan takımları yer alıyor.