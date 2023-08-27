Çukurova Belediyesi'nde hedef Avrupa!

Yayınlanma: 27.08.2023 - 15:10

Güncelleme: 27.08.2023 - 15:10

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyesi'nin kaptanları Hazal Selin Uygur ve Nur Sevil Aydınlar Gökbudak, sezon başı hazırlıklarını Avrupa hedefiyle sürdürdüklerini söyledi.

Takım kaptanı Hazal Selin Uygur, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen sezon Sultanlar Ligi'nde depremi yaşayan tek takım olduklarını anımsattı.

Hazal Selin Uygur



Depremin hedeflerinden uzaklaşmalarına neden olduğunu vurgulayan Hazal Selin, bunun bir bahane olmadığını ancak kendilerini kötü etkilediğini ifade etti.

Hazal Selin, yeni sezon çalışmalarına başladıklarını aktararak, "Geçen sezon koyduğumuz Avrupa hedefine kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. İyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Geçen seneden sadece üç kişi kaldı ama yeni gelen arkadaşlarımıza da Adana için oynamaları gerektiği motivasyonunu vereceğiz" diye konuştu.

"İNŞALLAH BU SENE AVRUPA'YA GİDECEĞİZ"

Takımın ikinci kaptanı Nur Sevil Aydınlar Gökbudak ise Çukurova Belediyesi'nin 1. Lig'den Sultanlar Ligi'ne çıktığı kadroda da yer aldığını hatırlattı.

Nur Sevil Aydınlar Gökbudak



1. Lig'de mücadele ettikleri yıl güzel bir sezon geçirdiklerini aktaran Nur Sevil, Adana'ya Sultanlar Ligi'nin çok yakıştığını ifade etti.

Nur Sevil, bu sene takım olarak hedeflerinin olduğuna dikkati çekerek, "Avrupa'yı hedefliyoruz. Genç bir takımız, o yüzden enerjiğiz. İnşallah bu sene Avrupa'ya gideceğiz. Güzel bir sezon olacak" değerlendirmesinde bulundu.