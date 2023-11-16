Cumhuriyetin 100. yılı anısına 'Atatürk Kupası' düzenlenecek

Yayınlanma: 16.11.2023 - 13:29

Güncelleme: 16.11.2023 - 13:29

İstanbul Dragon Kulübü, 19 Kasım 2023 Pazar günü ‘Atatürk Kupası’ düzenliyor.

Dragon kulübü hocaları Melike Esra Karayel, Mert Kartal, Ömer Sefa Polat, Hazar Çağlayan, Denizhan Aydın; cumhuriyetin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği spor olan kürek sporuna katkıda bulunmak ve daha çok denizlere insan çıkarmak amacıyla bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade ettiler.

İstanbul İdealtepe Orhangazi kürek parkurunda yapılacak etkinlik sahilden de izlenebilecek.

Kulüp olarak bu tür etkinliklerin dört mevsim boyunca yapılacağını ifade eden hocalar, "Deniz dostluğun ve yardımlaşmanın en güzel öğrenildiği yer. ‘Herkes Denize. Denizlerde Çoğalalım’ davet ediyoruz" sözlerini de 2024 mottosu olarak belirlemiş.